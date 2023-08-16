У ПФУ нагадали про спосіб підвищення пенсії

У той час, як частина пенсіонерів отримає 500 гривень до пенсії у серпні, у Пенсійному фонді нагадали про спосіб підвищення пенсії, який залежить виключно від пенсіонерів. Таким чином, виплати можна збільшити майже на 50%.

«У вересні мені виповниться 60 років, але я планую продовжувати працювати і відмовитися від пенсії. Хотілося б дізнатися, на скільки можна збільшити пенсію, якщо відстрочити вихід на заслужений відпочинок?» – запитала киянка.

Фахівці ПФУ відповіли, що українці, які отримали право на пенсію за віком, але ухвалили рішення продовжувати працювати, за кожний відпрацьований рік можуть отримати доплату до пенсії. І мова не про перерахунок для працюючих пенсіонерів. Для такого підвищення громадянин має відмовитись від пенсії.

За кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію терміном до 60 місяців виплата збільшується на 0,5%.

А якщо ви пропрацюєте понад 60 місяців, то сума за кожний відпрацьований місяць становитиме 0,75%.

Наприклад, якщо людина відстрочить свій вихід на пенсію на період менше 60 місяців, то за кожен рік такої відстрочки вона отримає надбавку до пенсії у розмірі 6% (0,5 х 12).

За два роки пізнішого виходу на пенсію — 12% (0,5 х 24) тощо. А от відстрочка на шість років (це 72 місяці) вже збільшить основний розмір пенсії на 54% (72 х 0,75).

Для оформлення пенсії з відстрочкою потрібно обов’язково повідомити про своє бажання у ПФУ, якщо цього не зробити, то вам можуть призначити пенсію автоматично і ні про яку відстрочку не йтиметься.

Також, ухвалюючи рішення відстрочити вихід на пенсію, зважте всі за і проти. Якщо у вас невелика зарплата і, відповідно, будуть невеликі пенсійні виплати, то відстрочка особливо не врятує ситуацію. Тоді краще отримувати пенсію та продовжувати працювати.