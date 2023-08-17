Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов назвав "дивним вкидом" заяви про те, що Україна може поступитися територією задля вступу до НАТО. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, після Другої світової війни жодна країна не проходила таких випробувань, які проходить Україна.

"Звичайно, можна давати поради, ще один діяч зробив заяву щодо наших земель. Досить дивна, як на мене. Нам своє робити — виганяти ворога з нашої території", — сказав Данілов.

Він зазначив, що має на увазі заяву "одного з клерків" НАТО, який заявив, що Україна може розглядати питання територіальних поступок в обмін на членство в Альянсі.

"Дивний такий вкид. Абсолютно незрозуміло, для чого це зроблено", — підкреслив секретар РНБО.

Раніше директор особистого офісу генсека НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна нібито може отримати членство в Альянсі в обмін на те, щоб віддати частину території рф. Це може бути "частиною закінчення війни", сказав він.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів в коментарі LIGA.net, що така пропозиція є "дуже дивною", а натомість можна збільшити військову допомогу та "довести цю війну до єдиного справедливого фіналу".