Reuters: Компанії, що йдуть з її ринку рф, стикаються зі значними витратами

Іноземні компанії, які намагаються вийти з росії, стикаються зі значними витратами, оскільки москва вимагає великих знижок на розпродаж активів і всіляко чинить цьому спротив.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у публікації Reuters.

Зокрема нідерландська пивоварна компанія Heineken заявила у п'ятницю, що завершила вихід з росії, продавши свої підприємства російській Arnest Group за один євро.

Зазначається, що москва встановлює додаткові перешкоди для виходу з ринку. Над компаніями нависла загроза націоналізації, особливо після липневого захоплення російських активів данської пивоварної компанії Carlsberg та французького виробника йогуртів Danone.

Серед компаній, які все ще ведуть переговори про вихід, – телекомунікаційна група Veon, технологічна група Yandex, італійський кредитор Intesa.

москва вимагає 50-відсоткової або більшої знижки на всі закордонні угоди, а також внесення до російського бюджету не менш як 10% від ціни.

Урядова комісія, яка стежить за іноземними інвестиціями, має затверджувати угоди за участю компаній із так званих «недружніх» країн – тих, які запровадили санкції проти росії через війну. Для продажу банків та енергетичних компаній потрібне особисте схвалення президента володимира путіна.

Комісія відсилає деякі угоди назад, заявляючи, що оцінка активів має бути на 20-30% нижчою.

Угоди, які перевищують $100 мільйонів, ризикують отримати відмову.

Це стримує продажі і змушує компанії розглядати альтернативні варіанти.