У кремлі сприйняли рішення США направити конфісковані кошти Україні негативно і пообіцяли відповідь

росія просто так не залишить рішення США направити конфісковані кошти підсанкційних бізнесменів для потреб України.

У кремлі сприйняли рішення США абсолютно негативно і пообіцяли відповідь. Про це сказав речник президента рф дмитро пєсков на брифінгу.

"Всі випадки, пов'язані з блокуванням, арештом чи іншим утриманням будь-яких коштів, що належать до державної, приватної, змішаної власності рф за кордоном, ми вважаємо незаконними актами", – сказав він.

За його словами, такі рішення так чи інакше приведуть до судових розглядів.

"Безумовно, якісь твердження, що їм вдалося знайти обґрунтування для продовження цього беззаконня, є абсолютним юридичним нонсенсом, і у будь-якому разі вони надалі приведуть так чи інакше до судових розглядів", – заявив речник кремля.

Він запевнив, що "жоден із випадків такого незаконного утримання не буде залишений поза увагою", а згодом стане "досить серйозними судовими розглядами і просто так це не буде залишено".

Речник кремля, заявив про "кричущий факт", який "важко вкладається в голові".

"Це суперечить взагалі всьому, що можна тільки уявити з погляду і міжнародного, і національного права цих держав. Але як тільки така можливість буде надаватися, ми, зрозуміло, відстоюватимемо наші права", – запевнив пєсков.