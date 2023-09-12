Федоров: Кожен українець зможе взяти участь в онлайн-опитуванні щодо зайнятості громадян

Вперше Державна служба статистики запускає онлайн-опитування щодо зайнятості громадян. Кожен українець віком від 15 років зі смартфоном та інтернетом зможе взяти в ньому участь. Результати опитування допоможуть державі ухвалювати дієві рішення.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Продовжуємо працювати над цифровою трансформацією Держстату та створювати країну, де якісні дані доступні кожному. Вперше запускаємо статистичне онлайн-опитування про зайнятість та безробіття українців", - зазначив Федоров.

За його словами, мета опитування — проаналізувати сучасні тенденції на ринку праці. Наприклад, ким працюють українці, як шукають роботу.

"Якісні дані допоможуть державі ухвалити ефективні рішення та сформувати нову траєкторію розвитку країни", - наголосив міністр.

Хто може взяти участь в опитуванні

Усі українці від 15 років із будь-якого куточка світу. Для цього потрібен лише смартфон, планшет чи комп’ютер і застосунок "Дія" або BankID.

Як це зробити

Зайдіть на портал опитувань Держстату;

авторизуйтеся Дія.Підписом або BankID;

заповніть анкету опитування.

"Раніше працівники Держстату ходили від будинку до будинку, проводили інтерв’ю, заповнювали паперові бланки. І лише потім переводили їх у цифру та відкривали суспільству. Онлайн-опитування зекономлять час та кошти держави", - зауважив Федоров.

Він пообіцяв перетворити Держстат на інформаційну систему, яка в режимі реального часу збирає й обробляє інформацію, адже якісні дані повинні бути доступні кожному.