Федоров: Кожен українець зможе взяти участь в онлайн-опитуванні щодо зайнятості громадян

Вперше Державна служба статистики запускає онлайн-опитування щодо зайнятості громадян. Кожен українець віком від 15 років зі смартфоном та інтернетом зможе взяти в ньому участь. Результати опитування допоможуть державі ухвалювати дієві рішення.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Продовжуємо працювати над цифровою трансформацією Держстату та створювати країну, де якісні дані доступні кожному. Вперше запускаємо статистичне онлайн-опитування про зайнятість та безробіття українців", - зазначив Федоров.
За його словами, мета опитування — проаналізувати сучасні тенденції на ринку праці. Наприклад, ким працюють українці, як шукають роботу.
"Якісні дані допоможуть державі ухвалити ефективні рішення та сформувати нову траєкторію розвитку країни", - наголосив міністр.
Хто може взяти участь в опитуванні
Усі українці від 15 років із будь-якого куточка світу. Для цього потрібен лише смартфон, планшет чи комп’ютер і застосунок "Дія" або BankID.
Як це зробити
Зайдіть на портал опитувань Держстату;
авторизуйтеся Дія.Підписом або BankID;
заповніть анкету опитування.
"Раніше працівники Держстату ходили від будинку до будинку, проводили інтерв’ю, заповнювали паперові бланки. І лише потім переводили їх у цифру та відкривали суспільству. Онлайн-опитування зекономлять час та кошти держави", - зауважив Федоров.
Він пообіцяв перетворити Держстат на інформаційну систему, яка в режимі реального часу збирає й обробляє інформацію, адже якісні дані повинні бути доступні кожному.
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