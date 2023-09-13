Комітет ПАРЄ: Величезна влада президента перетворила рф на фактичну диктатуру

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань та прав людини висловив занепокоєння щодо легітимності внесених до конституції рф поправок. Вони дозволили російському президенту володимиру путіну залишатися при владі до 2036 року, повідомила пресслужба ПАРЄ.
У повідомленні йдеться про поправки, які внесені до конституції рф ще в липні 2020 року. Вони передбачають зняття обмежень на президентський термін та дозволяють путіну залишатися при владі до 2036 року, коли йому виповниться 83 роки.
Парламентарі заявили: «Величезна влада президента, що виникла внаслідок надзвичайно тривалого терміну перебування на посаді в поєднанні з відсутністю будь-яких стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежна судова система, вільні засоби масової інформації та активне громадянське суспільство, перетворила російську федерацію на фактичну диктатуру».
Комітет схвалив проєкт резолюції та нагадав про висновки Венеційської комісії Ради Європи про те, що «відмова від обмеження терміну повноважень для чинного президента порушує як російську конституцію, так і міжнародні правові принципи».
Зазначається, що російська агресія проти України та її наслідки демонструють, що диктатури «становлять загрозу міжнародному миру та безпеці, територіальній цілісності та політичній незалежності їхніх сусідів», тому «відновлення демократії в росії відповідає інтересам насамперед народу росії, а також Європи і всього світу».
Комітет ПАРЄ також підтвердив свою підтримку майбутнього спеціального міжнародного трибуналу для притягнення керівництва росії, включно з путіним, до відповідальності за незаконну анексію Криму, війну на Донбасі та збиття літака рейсу MH17.
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