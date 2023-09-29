Від початку жовтня 2023 року в Україні набуває чинності вимога ставати на військовий облік жінкам, які працюють у сфері охорони здоров’я.

Згідно з цією вимогою, жінки-медики та жінки-фармацевти мають стати на військовий облік, якщо вони ще не перебувають на ньому.

Ця вимога не нова, вона діє з 1992 року, проте працювала недосконало. Тож частина жінок-медиків і жінок-фармацевтів не перебувала на обліку.

З 1 жовтня 2023 року ця вимога стає актуальною для тих, хто ще не на військовому обліку.

Жінки з медичною або фармацевтичною освітою матимуть термін до 31 грудня 2026 року для того, щоб зареєструватися.

З січня 2023 року жінки, які навчаються на медичних або фармацевтичних спеціальностях, автоматично ставатимуть на військовий облік після закінчення навчання.

Заклади освіти повинні подавати списки випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за два місяці до завершення навчання.

Важливо відзначити, що постановка на військовий облік не означає мобілізацію. Це лише процедура, спрямована на узагальнення даних про наявний резерв медиків у державі та не пов’язана із військовою службою.

З 1 жовтня 2023 року жодних змін у виїзді за кордон для жінок з медичною та фармацевтичною освітою не буде.

Обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців та посадових осіб, які обіймають певні посади.