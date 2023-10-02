Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Країни ЄС на неформальній зустрічі обговорять ситуацію в Україні та підтримку Формули миру

138

Міністри закордонних справ країн ЄС на неформальній зустрічі в Києві обговорять ситуацію в Україні, подальшу підтримку Формули миру президента Володимира Зеленського, повідомив верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Такі зустрічі називаються неформальними, тому що, по-перше, вони проводяться за межами Європейського Союзу, а по-друге, тому що вони вважаються політичними дебатами високого рівня, що не мають на меті досягнення конкретних висновків і рішень, а є своєрідним мозковим штурмом, який нам потрібно провести серед нас і разом із вами, щоб подивитися на ситуацію через війну проти України, як Європейський Союз підтримує Україну і як ми продовжуватимемо це робити. Ми вивчатимемо Формулу миру Зеленського, щоб зібрати більше підтримки в усьому світі та підготуватися до саміту", - сказав Боррель під час спільного підходу до ЗМІ разом із главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві.

Боррель наголосив, що зустріч у Києві – це бажання показати прихильність і готовність Європейського Союзу продовжувати підтримувати Україну, яка бореться з агресією рф.

ЄС, Формула миру
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 2 октября 2023
Воскресенье, 1 октября 2023
Суббота, 30 сентября 2023
Пятница, 29 сентября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023