Країни ЄС на неформальній зустрічі обговорять ситуацію в Україні та підтримку Формули миру

Міністри закордонних справ країн ЄС на неформальній зустрічі в Києві обговорять ситуацію в Україні, подальшу підтримку Формули миру президента Володимира Зеленського, повідомив верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Такі зустрічі називаються неформальними, тому що, по-перше, вони проводяться за межами Європейського Союзу, а по-друге, тому що вони вважаються політичними дебатами високого рівня, що не мають на меті досягнення конкретних висновків і рішень, а є своєрідним мозковим штурмом, який нам потрібно провести серед нас і разом із вами, щоб подивитися на ситуацію через війну проти України, як Європейський Союз підтримує Україну і як ми продовжуватимемо це робити. Ми вивчатимемо Формулу миру Зеленського, щоб зібрати більше підтримки в усьому світі та підготуватися до саміту", - сказав Боррель під час спільного підходу до ЗМІ разом із главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві.

Боррель наголосив, що зустріч у Києві – це бажання показати прихильність і готовність Європейського Союзу продовжувати підтримувати Україну, яка бореться з агресією рф.