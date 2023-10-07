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У НАЗК назвали кількість повідомлень від викривачів корупції протягом місяця

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За перший місяць функціонування Єдиного порталу повідомлень викривачів надійшло понад 360 повідомлень і вже є навіть перше рішення суду про виплату винагороди викривачу.

Як передає Укрінформ, про це заявила керівниця відділу розвитку Інституту викривання Національного агентства з питань запобігання корупції Анастасія Ренкас в ефірі Українського радіо.

"За місяць функціонування порталу на нього надійшло понад 360 повідомлень. Це не багато і не мало. Звісно, ми сподіваємося завжди, що буде більше. Але тут потрібно відзначити якість цих повідомлень. Насправді люди стали більш відповідально ставитись до своїх повідомлень і звернень. Оцінюючи якість повідомлень, там де є фактичні дані, можна сказати про те, що люди стали розуміти про що вони говорять і як потрібно про це говорити, щоб були відповідні заходи реагування", - наголосила вона.

За словами Ренкас, в Україні існують канали повідомлень про корупційні правопорушення, вони є регулярними - внутрішніми і зовнішніми.

"Аби спростити цей механізм для людей, щоб цифровізувати ці канали, був створений Єдиний портал повідомлень викривачів. Хочу зазначити, що Єдиний портал повідомлень викривачів ― це ще один крок до євроінтеграції України. Оскільки він був також однією з умов для того, щоб Україна вступила до ЄС", - відзначила представниця НАЗК.

Вона розповіла, що найбільше повідомлень надходить про конфлікт інтересів у сфері державної служби, у сфері державної митної служби, отримання та вимагання неправомірної вигоди посадовими, службовими особами від бізнесу або від фізичних осіб-підприємців.

"Тобто це переважно кошти державного бюджету, оскільки людям це болить. Багато людей моніторять закупівлі і повідомляють, що вони бачать неправомірного в цих закупівлях. І це добре. Оскільки правоохоронні органи, система держави зараз задіяні в основному на боротьбу основним нашим ворогом, Росією. І коли люди відповідально підходять до того, що вони моніторять ці тендери, встановлюють порушення і звертають на це увагу, то це насправді чудово", - підкреслила вона.

Ренкас додала, що вже є рішення суду про виплату винагороди викривачу в розмірі 13 мільйонів гривень.

"Людина їх ще не отримала. Тому що ми живемо у правовій державі. Після того, як рішення суду набирає законної сили, людина звертається в органи державного казначейства і держказначейство виконує це рішення суду. Тобто, це певна процедура, якої потрібно дотримуватися", - зауважила вона.

Керівниця відділу розвитку Інституту викривання НАЗК наголосила, що викривання має бути пов'язано з трудовою, професійною, господарською або іншою діяльністю особи, це може бути участь у тендерних закупівлях, участь у конкурсах.

"Тобто особа має отримати цю інформацію під час залучення її до певних дій. Наступний момент ― це повідомлення має містити фактичні дані, які можуть бути перевірені. Це дуже важливий нюанс. Портал містить логічні підказки, що потрібно зробити для того, щоб стати викривачем, або чому ви не можете бути викривачем", - розповіла вона.

НАЗК
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