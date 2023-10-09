Стефанішина: Україна розраховує на початок переговорів про вступ у ЄС вже у 2023 році

В Україні розраховують на позитивний звіт Єврокомісії та рекомендацію почати переговори про вступ вже у 2023 році.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Два роки чи сім? Що може завадити Україні почати переговори про вступ до ЄС".

Як сказала в коментарі РБК-Україна віце-прем'єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, Україна вже забезпечила "хороше підґрунтя" для позитивної оцінки з боку Єврокомісії. І як тільки буде опубліковано звіт, Київ почне працювати з європейськими столицями для отримання рішення щодо початку переговорів про вступ.

"Вже зараз можу з упевненістю сказати, що досягнення України у сфері реформ не викликають сумнівів у наших партнерів", - додала вона.

Як зазначається в матеріалі, позитивним сигналом стала публікація видання Politico, в якій неназвані європейські дипломати говорили, що Єврокомісія дасть "зелене світло" на початок переговорів з Україною і зробить це до грудня цього року.

Те, що переговори щодо членства можуть початися цьогоріч, не виключає і перший заступник директора Центру "Нова Європа" Сергій Солодкий. За його словами, до такого оптимістичного сценарію схиляються як аналітики, так і українські чиновники.

"Все вказує на те, що шанси на позитивне рішення щодо початку переговорів про вступ доволі великі та доволі оптимістичні. В Україні як експертна спільнота, так і урядовці налаштовані досі оптимістично, оскільки Україні вдалося виконати значну частину рекомендацій", - зазначив він.