Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Стефанішина: Україна перегляне стратегію, якщо не отримає запрошення приєднатися до НАТО

108
Стефанішина: Україна перегляне стратегію, якщо не отримає запрошення приєднатися до НАТО

Україна буде змушена "переглянути стратегію", якщо не отримає запрошення приєднатися до НАТО на саміті у Вільнюсі 11-12 липня.

Про це віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла у інтерв’ю "Європейській правда".

"Це однозначно потребуватиме перегляду стратегії", – сказала вона у відповідь на питання, чи вплине можливе розчарування рішенням у Вільнюсі на бажання України стати членом НАТО.

Стефанішина пояснила, що рішення у Вільнюсі запускає значну кількість процесів. За її словами, неотримання запрошення змістить акцент із вступу в НАТО на гарантії безпеки.

"Конкретне рішення у Вільнюсі запускає велику кількість процесів. Процесів, пов'язаних зі стратегічним плануванням, оборонною допомогою, оборонним плануванням, питанням, пов'язаним з трансформацією сектору безпеки та оборони, пріоритетами у взаємодій із союзниками, змістом самих гарантій безпеки.

Тобто якщо ми маємо відстрочене рішення або неухвалене рішення у Вільнюсі щодо членства України в НАТО, це означає, що саме гарантії безпеки тоді є основними. Тому очевидно зміщуються акценти", – сказала віцепрем’єрка.

У той самий час вона зазначила, що членство у НАТО – "це найдешевша гарантія безпеки для України".

"Це певним чином "аутсорс" політичної відповідальності за все, що буде відбуватись після війни. Тому що є ціла структура, яка відповідає за взаємосумісність, взаємодію, навчання, професійний розвиток.

Україна в НАТО – це не лише гарантія безпеки, а це й зниження рівня політичної відповідальності кожного лідера, який приймав рішення допомагати Україні протягом війни. Це для нас настільки очевидні факти, що особливе роздратування викликають дискусії, які ставлять на стіл абсолютно якісь недолугі аргументи з приводу росії", – сказала Стефанішина.

НАТО, Стефанішина
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 10 июля 2023
Воскресенье, 9 июля 2023
Суббота, 8 июля 2023
Пятница, 7 июля 2023
Четверг, 6 июля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023