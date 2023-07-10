Стефанішина: Україна не виконає всі критерії Єврокомісії, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина визнала, що Україна не виконає всі критерії Єврокомісії, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС, проте вона сподівається, що це не завадить розпочати переговори.

Про це Стефанішина розповіла у інтерв’ю "Європейській правда".

Стефанішина висловила впевненість, що Україна восени отримає позитивне рішення Єврокомісії, а потім і Європейської Ради, про початок переговорів про вступ з ЄС.

"В цілому, у мене є така впевненість, яка базується на певних перемовинах, проведених в країнах-членах і з європейськими інституціями. Але ситуація може змінюватись, тому що це рішення дійсно ухвалюють лідери", – сказала вона.

Водночас вона визнала, що критерій щодо національних меншин не буде виконаний до необхідного терміну, зокрема і з огляду на критичний висновок щодо закону України "Про національні меншини (спільноти)" "Венеційської комісії".

Стефанішина пояснила, коментуючи висновок "Венеційки", в якому вимагають від України забезпечити гарантії захисту прав російської меншини, що цей висновок матиме вплив на авторитет Венеційської комісії, але не на рух України до ЄС.

"Всі перестороги, які стосуються російської мови, російської меншини, озвучувались, говорились. І з точки зору того, що, так, ми знаємо, що записано в українській Конституції, але ми також знаємо, що мілітаризація мови – це основний інструмент російської пропаганди. Сьогодні ми це знаємо, як світ. І сьогодні у нас відбувається війна. Всі аргументи були наведені. Водночас Венеційська комісія до них не дослухалась", – сказала Стефанішина.

"Я можу сказати, що це ніяким чином не впливатиме на оцінку України, але це впливає на авторитет і імідж Венеційської комісії як золотого стандарту щодо прав людини та верховенства права", – додала віцепрем’єрка.

Вона також підкреслила, що Угорщина, як країна-член ЄС, яка приймає рішення і має право вето, абсолютно не зацікавлена в тому, щоб на даному етапі закрити з Україною питання, які виникають по національних меншинах.

"Це абсолютно не відповідає їх стратегічному інтересу, тому що це один з невеликої кількості елементів, з яких вони мають право встати і сказати слово. Навіть за умови врахування всіх рекомендацій Венеційської комісії ми б не закрили це питання на момент відкриття перемовин", – додала віцепрем’єрка.

"Ми в цьому абсолютно свідомі, тому для нас важливо сформувати критичну масу рішень, які ми ухвалили на цьому шляху. Ми затверджуємо державну програму, ми будемо затверджувати методологію використання мов у медіа, у рекламі, у публічних заходах.

Ми вже призначили перші консультації з угорською стороною щодо імплементації освітнього законодавства. Ми багато чого зробимо, багато в чому імплементуємо рекомендації Венеційської комісії, але це не буде виконана рекомендація аж до членства України в ЄС", – сказала вона.

На питання, чи не завадить це Україні відкрити переговори з ЄС, Стефанішина відповіла: "Сподіваюсь, що ні".