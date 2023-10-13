Кудрицький: На випадок російських атак енергетичні об'єкти України матимуть три рівні захисту

Енергетичні об'єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак ракетами та дронами. Про це розповів голова «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Перший рівень — це дійсно простий захист від вибухової хвилі, від уламків. Це переважно наповнені піском або біг-беги, або габіони, або якісь інші конструкції, які прості, які захищають саме від непрямого влучання чи то ракети, чи то „Шахеда“», — сказав він.

За його словами, другий рівень — це захист від прямого влучання «Шахедів».

«І третій рівень найбільш складний і найбільш масштабні конструкції - це захист комплексний від „Шахедів“ і ракет», — розповів Кудрицький.

Як повідомив голова «Укренерго», перший рівень захисту у вигляді мішків з піском — базовий, що лишився з минулої зими, а стосовно другого і третього рівнів захисту, то, як стверджує Кудрицький, «ці роботи зараз виконуються активно». На питання, коли зведення цих конструкцій може бути завершене, він припустив, що це може бути в листопаді, «до холодів повинні встигнути».