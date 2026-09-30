В Міноборони нагадали підприємствам про штрафи за порушення правил обліку військовозобов’язаних

Підприємства, де працюють призовники, військовозобов’язані або резервісти, зобов'язані вести військовий облік. За порушення цих правил під час особливого періоду передбачені штрафи від 34 000 до 59 500 гривень.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
У відомстві заявили, що роботодавці мають не лише складати списки працівників, а й перевіряти їхні військово-облікові документи, вчасно оновлювати дані, інформувати ТЦК про прийняття чи звільнення персоналу, а також проводити регулярні звіряння.
Якщо підприємство взагалі не організувало облік, відповідальність і штраф покладають на керівника. Якщо ж облік ведуть із порушеннями, штрафують посадову особу, яка відповідає за цей напрям.
Розмір покарання залежить від кількості адміністративних справ, а не від кількості виявлених помилок. Якщо під час однієї перевірки фахівці виявляють кілька порушень і розглядають їх у межах однієї справи, на відповідача чекає один штраф.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023