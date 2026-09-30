В Міноборони нагадали підприємствам про штрафи за порушення правил обліку військовозобов’язаних

Підприємства, де працюють призовники, військовозобов’язані або резервісти, зобов'язані вести військовий облік. За порушення цих правил під час особливого періоду передбачені штрафи від 34 000 до 59 500 гривень.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

У відомстві заявили, що роботодавці мають не лише складати списки працівників, а й перевіряти їхні військово-облікові документи, вчасно оновлювати дані, інформувати ТЦК про прийняття чи звільнення персоналу, а також проводити регулярні звіряння.

Якщо підприємство взагалі не організувало облік, відповідальність і штраф покладають на керівника. Якщо ж облік ведуть із порушеннями, штрафують посадову особу, яка відповідає за цей напрям.

Розмір покарання залежить від кількості адміністративних справ, а не від кількості виявлених помилок. Якщо під час однієї перевірки фахівці виявляють кілька порушень і розглядають їх у межах однієї справи, на відповідача чекає один штраф.