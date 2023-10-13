Вірменія попросила Міжнародний суд ООН про заходи, спрямовані на захист прав етнічних вірмен Нагірного Карабаху

У четвер Вірменія закликала Міжнародний суд ООН накласти нові тимчасові заходи на Азербайджан, щоб запобігти, як стверджує Єреван, "етнічним чисткам" у Нагірному Карабаху.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Вірменія на засіданні у четвер попросила суддів Міжнародного суду ООН про 10 тимчасових заходів, спрямованих на захист прав етнічних вірмен Нагірного Карабаху.

"Нічого, крім цілеспрямованих та недвозначних тимчасових заходів, які захищають права етнічних вірмен Нагірного Карабаху, не буде достатньо, щоб не допустити продовження та незворотності етнічної чистки, яку здійснює Азербайджан", – заявив суддям голова юридичної команди Вірменії Єгіше Кіракосян.

Адвокат від Вірменії Елісон Макдональд заявила, що рішення суду можуть запобігти "поглинанню" Нагірного Карабаху.

"Все ще можна змінити те, як розгортається ця історія. Поки ми говоримо, відбувається етнічна чистка Нагірного Карабаху. Не можна дозволити, щоб ситуація зацементувалась", – сказала вона.

Адвокати Азербайджану мають відповісти на закиди Вірменії в четвер у другій половині дня. Міністерство закордонних справ Азербайджану вже заявляло, що виїзд вірмен з регіону був "їх особистим і індивідуальним рішенням і не має нічого спільного з примусовим переселенням".

Наразі Суд ООН розглядає дві справи, присвячені напруженості між двома країнами.

У 2021 році Вірменія подала скаргу, звинувативши Азербайджан у порушенні міжнародної конвенції, спрямованої на запобігання расовій дискримінації. Через тиждень Азербайджан подав власну скаргу, звинувативши Вірменію в порушенні тієї ж конвенції.

В обох справах суд вже виніс рішення про обрання так званого запобіжного заходу. Ці заходи спрямовані на захист прав обох націй та їхніх громадян, оскільки їхні справи повільно просуваються в суді.