Арахамія: Перш ніж розглядати заборону московської церкви, парламент має зосередитися на більш важливих законах

Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що перш ніж розглядати заборону московської церкви в Україні, парламент має зосередитися на більш важливих законопроєктах. Як пише Главком, про це він розповів у коментарі Liga.net.

На думку Арахамії, релігійні питання стосуються «політичних позицій різних партій».

«У мене є чіткі завдання, від них залежить зовнішнє фінансування від донорів, початок перемовин щодо вступу в ЄС і бюджетний процес, який має чіткі часові межі. Поки це не буде проголосовано – все решта я вважаю політичними позиціями різних партій», – сказав Арахамія.

Голова фракції «слуг» наголосив, що в парламенті є безліч резонансних рішень: від легалізації медичного канабісу до закону про зброю.

«Я знаходжусь над сутичкою. Я ні в ту, ні в іншу церкву не ходжу, тому можу дозволити собі розкіш спостерігати над змагальним процесом», – підсумував Давид Арахамія.