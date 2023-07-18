Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував обмеження для місцевої влади у розпорядженні коштами через гучні держзакупівлі.
Про це він написав у своєму telegram-каналі, передають Українські Новини.
"Якщо ви (місцева влада) не зупинитесь, не припините витрачати гроші на предмети не першої необхідності, на те, що аж ніяк не наближає нас до перемоги, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану", – застережив депутат Ради.
За його словами, у парламенті активно обговорюють ідею обмеження розпорядження місцевою владою державними коштами.
"Пов’язано це з пріоритетами, які ви обираєте під час здійснення закупівель. Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладення бруківки там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, а ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє", – вважає він.
Арахамія зазначив, що з фронту вже отримують сигнали від військових про скандальні закупівлі.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023