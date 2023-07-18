Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував обмеження для місцевої влади у розпорядженні коштами через гучні держзакупівлі.

Про це він написав у своєму telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Якщо ви (місцева влада) не зупинитесь, не припините витрачати гроші на предмети не першої необхідності, на те, що аж ніяк не наближає нас до перемоги, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану", – застережив депутат Ради.

За його словами, у парламенті активно обговорюють ідею обмеження розпорядження місцевою владою державними коштами.

"Пов’язано це з пріоритетами, які ви обираєте під час здійснення закупівель. Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладення бруківки там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, а ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє", – вважає він.

Арахамія зазначив, що з фронту вже отримують сигнали від військових про скандальні закупівлі.