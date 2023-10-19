ЄК: Загалом Україна продовжує виконувати контрольні показники лібералізації візового режиму з ЄС

Україна загалом продовжує виконувати контрольні показники лібералізації візового режиму з ЄС, однак потрібні подальші зусилля, де це можливо, зокрема, і щодо боротьби з корупцією.
Про це повідомляється у підготовленому Єврокомісією шостому звіті у межах механізму призупинення безвізового режиму, оприлюдненому 18 жовтня, передає УНН.
"Загалом Україна продовжує виконувати контрольні показники лібералізації візового режиму та вжила заходів для виконання деяких попередніх рекомендацій Комісії. Однак потрібні подальші зусилля, де це можливо в поточному контексті", - вказано у рекомендаціях у звіті.
Як зазначається у звіті, зокрема, потребують подальшого вирішення такі питання:
Узгодити візову політику України зі списком ЄС щодо третіх країн, для яких потрібна віза, зокрема щодо країн, які становлять ризик нелегальної міграції або безпеки для ЄС.
Продовжувати поточні зусилля у боротьбі з організованою злочинністю, "приділяючи особливу увагу протидії контрабанді вогнепальної зброї та наркотиків, попри виклики, пов’язані з війною".
Продовжити поточні зусилля у боротьбі з корупцією, у тому числі "шляхом ухвалення плану дій щодо реалізації стратегії повернення активів на 2023-2025 роки та внесення змін до законодавства АРМА щодо управління арештованими активами".
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