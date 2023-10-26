Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

ГУР: Поки не відбулись президентські "вибори", у рф не можуть оголосити масштабну мобілізацію

512

росіяни використовують всі можливості, щоб поповнювати втрати живої сили на фронті, але про масштабну мобілізацію поки не йдеться. Про це у коментарі LIGA.net заявив представник ГУР Андрій Черняк.

Процес поповнення втрат росіяни не зупиняють, мінімум 20 000 осіб у Росії забирають в армію щомісяця, сказав він.

"Втрати поповнюють як можуть: зеки, примусова мобілізація, строковики, контрактники. Поки не відбулись президентські "вибори", вони не можуть собі дозволити оголосити [масштабну] мобілізацію. Але будуть це робити приховано", – зазначив Черняк.

Також ворог намагається відновлювати втрати у техніці. "Знімають із довгострокового зберігання техніку, яка з 50-х років не була у використанні, намагаються щось ремонтувати. Чи вдасться? Мабуть, ні. Але вони намагаються це робити", – додав представник ГУР.

Черняк
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 27 октября 2023
Четверг, 26 октября 2023
Среда, 25 октября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023