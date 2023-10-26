ГУР: Поки не відбулись президентські "вибори", у рф не можуть оголосити масштабну мобілізацію

росіяни використовують всі можливості, щоб поповнювати втрати живої сили на фронті, але про масштабну мобілізацію поки не йдеться. Про це у коментарі LIGA.net заявив представник ГУР Андрій Черняк.

Процес поповнення втрат росіяни не зупиняють, мінімум 20 000 осіб у Росії забирають в армію щомісяця, сказав він.

"Втрати поповнюють як можуть: зеки, примусова мобілізація, строковики, контрактники. Поки не відбулись президентські "вибори", вони не можуть собі дозволити оголосити [масштабну] мобілізацію. Але будуть це робити приховано", – зазначив Черняк.

Також ворог намагається відновлювати втрати у техніці. "Знімають із довгострокового зберігання техніку, яка з 50-х років не була у використанні, намагаються щось ремонтувати. Чи вдасться? Мабуть, ні. Але вони намагаються це робити", – додав представник ГУР.