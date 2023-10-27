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Гонгадзе: Україна отримає ракети, здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів

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Україна отримає ракети, здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів. Поставки таких ракет очікуються на початок 2024 року.

Про це повідомила журналістка видання "Голос Америки" Мирослава Гонгадзе з посиланням на джерела в Генеральному штабі ЗСУ.

За її словами, військове командування України провело зустріч із представниками військового командування країн-партнерів України.

"Темпи поставок озброєнь в Україну не зменшаться. Уже в січні Україна отримає нові ракети дальністю 300 кілометрів", — написала вона в соцмережі Х (раніше Twitter).

Гонгадзе додала, що ракети, поставки яких очікуються в січні, будуть оснащені бойовою частиною масою 100 кілограмів.

Співрозмовник журналістки з Генштабу ЗСУ не уточнив, про яку саме ракету йдеться.

За тими характеристиками, які назвала Гонгадзе, можна припустити, що Україна може отримати ракети MGM-140B ATACMS Block 1A Unitary.

Вона є модифікацією ракети MGM-140B ATACMS Block 1A з касетною бойовою частиною, але несе фугасну бойову частину та має вертикальну кінцеву ділянку траєкторії польоту.

ракети, Гонгадзе
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