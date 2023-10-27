Гонгадзе: Україна отримає ракети, здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів

Україна отримає ракети, здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів. Поставки таких ракет очікуються на початок 2024 року.
Про це повідомила журналістка видання "Голос Америки" Мирослава Гонгадзе з посиланням на джерела в Генеральному штабі ЗСУ.
За її словами, військове командування України провело зустріч із представниками військового командування країн-партнерів України.
"Темпи поставок озброєнь в Україну не зменшаться. Уже в січні Україна отримає нові ракети дальністю 300 кілометрів", — написала вона в соцмережі Х (раніше Twitter).
Гонгадзе додала, що ракети, поставки яких очікуються в січні, будуть оснащені бойовою частиною масою 100 кілограмів.
Співрозмовник журналістки з Генштабу ЗСУ не уточнив, про яку саме ракету йдеться.
За тими характеристиками, які назвала Гонгадзе, можна припустити, що Україна може отримати ракети MGM-140B ATACMS Block 1A Unitary.
Вона є модифікацією ракети MGM-140B ATACMS Block 1A з касетною бойовою частиною, але несе фугасну бойову частину та має вертикальну кінцеву ділянку траєкторії польоту.
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