Гуменюк: Оскільки масовані ракетні удари бажаного ефекту не дали ворог шукає нову тактику

росія вивела в Чорне море дев'ять кораблів, з них - два ракетоносії, які можуть бути споряджені 16 ракетами типу Калібр.
Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
Така активність, за словами Гуменюк, може вказувати на загрозу нанесення по Україні точкових ракетних ударів. Наразі ворог шукає нову тактику щодо повітряних атак по Україні, оскільки масовані удари бажаного ефекту не дали.
За її словами, окупанти тримають у Чорному морі судна, що тримають у безпечному для себе районі, "обчислюючи понад 100 морських мін, щоб не бути ураженими нашою зброєю".
"Спостерігається згортання пошукової операції, де стався повітряний інцидент, вони там дещо вишукували. Погода та глибини не сприяють продовженню цих робіт", - зазначила Гуменюк.
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