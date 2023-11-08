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Мінекономіки: Уряд змінив порядок надання мікрогрантів на власний бізнес

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Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, що має прискорити отримання підприємцями коштів.

Таке рішення уряд ухвалив 7 листопада 2023 року, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.

Зазначається, що нововведення розширюють можливості використання грантових коштів, зменшують кількість документів, які необхідно надати банку для підтвердження витрат.

До того ж уточнюється низка положень для підприємців-ветеранів, яким стане простіше отримати та використовувати грантові кошти.

«Уряд дозволив підприємцям використовувати грантові кошти не тільки для оренди нежитлових приміщень, а ще й земельних ділянок, які будуть використовуватись у комерційних та виробничих цілях. Також постановою скасовано визначення граничної суми надання грантів протягом одного періоду подання заяв. Відтепер прийняття рішень по всіх позитивних результатах відбуватиметься протягом однієї хвилі без перенесення розгляду на наступну хвилю», - прокоментувала заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

На її переконання, це має прискорити отримання підприємцями грантових коштів, а згодом і створення нових робочих місць.

У Мінекономіки підкреслюють, що зменшилась і кількість документів, які підприємці мають подавати до уповноваженого банку для оплати витрат за рахунок грантових коштів. Якщо раніше треба було надавати рахунок-фактуру, а також договір між отримувачем і постачальником, то тепер буде потрібен тільки один із цих двох документів.

Також урядове рішення уточнює розміри грантів та відповідну кількість нових робочих місць, які мають створити учасники бойових дій, особи з інвалідністю та члени їхніх сімей.

«Додали можливість для підприємців-ветеранів отримати грант до 500 тис. грн, адже до цього лише другий із подружжя міг взяти його. Також була скасована обов’язкова умова співфінансування при отриманні грантів розміром до 500 тис. грн. Відтепер підприємцям-ветеранам необхідно буде використовувати власні або кредитні кошти лише при отриманні максимального розміру гранта на суму від 500 тис. грн до 1 млн грн», - пояснила Бережна.

Кабмін, гранти
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