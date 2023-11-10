Держстат: Річна інфляція в Україні сповільнилася до мінімуму майже за три роки

Зростання споживчих цін в Україні у жовтні прискорилося до 0,8% порівняно з 0,5% у вересні. Але річна інфляція сповільнилася до мінімуму майже за три роки.
Про це свідчать дані Держстату у четвер, 9 листопада.
Так, з початку 2023 року ціни зросли на 3,8%. При цьому річна інфляція – до жовтня минулого року – сповільнилася до 5,3%. Це мінімальне значення із грудня 2020 року.
Продукти харчування у жовтні подорожчали на 1,0%. Найбільше за місяць подорожчали овочі – на 14,0%. Але вони в середньому коштують на 20,2% дешевше ніж рік тому.
Яйця подорожчали на 10,1%, але коштують дешевше на 15%, ніж у жовтні минулого року.
На 2,1-0,6% зросли ціни на молоко та молочні продукти, яловичину, масло, сало, безалкогольні напої, хліб.
Водночас на 5,3-0,1% знизилися ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти, цукор, рис, свинину, м'ясо птиці, макаронні вироби.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 0,9%.
Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,4% відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 0,9% та послуг лікарень – на 0,6%.
Ціни на транспорт зросли на 1,5% в основному через подорожчання палива та мастил на 3,5%. Водночас на 5,7% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.
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