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Держстат: На первинному ринку ціни на квартири в цілому підвищилися майже на 15%

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Держстат: На первинному ринку ціни на квартири в цілому підвищилися майже на 15%

У першому кварталі 2025 року вартість купівлі житла в Україні суттєво зросла в порівнянні з аналогічним кварталом минулого року. Найбільше на первинному ринку подорожчали двокімнатні квартири. Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, на первинному ринку (новобудови) ціни на квартири в цілому підвищилися на 14,8%. В той час як на вторинному ринку (вже збудоване житло) – на 9,3%.

Зазначається, що найбільше на первинному ринку подорожчали двокімнатні квартири – на 15,1%. При цьому однокімнатні та трикімнатні зросли в ціні однаково на 14,4%.

Окрім того, на вторинному ринку ціни також зросли, але трохи менше. Найпомітніше подорожчали двокімнатні квартири – на 9,7%, трикімнатні – на 9,4%, а однокімнатні – рівно на 9%.

Держстат, квартири
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