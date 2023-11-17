Експерт назвав основну мету зустрічі Джо Байдена й Сі Цзіньпіна

Мета зустрічі президента США Джо Байдена й глави КНР Сі Цзіньпіна насамперед полягала в тому, щоб зняти напругу у відносинах між двома країнами й максимально знизити ризики прямого військового протистояння, особливо навколо Тайваню, вважає голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Фесенко заявив, що не вважає зустріч Сі Цзіньпіна й Байдена історичною, проте відзначив її безумовну важливість.

Він пояснив, що дотримується такої думки, оскільки відносини між США й Китаєм залишаться конкурентними, а суперечностей між країнами досить багато з різних питань, включно з Тайванем і торгово-економічними відносинами, а також із різними позиціями з міжнародних проблем.

"Подолати це за одну зустріч неможливо, а з багатьох питань і не долатимуть. Головна мета цієї зустрічі, на мій погляд, полягала в тому, щоб зняти напругу у відносинах між двома країнами, щоб було менше ризиків ескалації у двосторонніх відносинах. І також, щоб максимально знизити ризики прямого військового протистояння, особливо навколо Тайваню", - сказав Фесенко.

Експерт зазначив, що єдина конкретна домовленість, про яку повідомляється, - відновити контакти між військовими двох країн, імовірно, для обміну інформацією. На його думку, це буде така собі "гаряча лінія", щоб не допускати інцидентів між літаками, військовими кораблями тощо.

"Тому мета зустрічі - зняти напругу і створити певний фундамент для подальших переговорів, для конструктивного діалогу між двома країнами, і на найвищому, і на рівні різних відомств. Для того щоб "розрулювати" поступово торговельну економічну суперечність, контролювати суперечність навколо Тайваню і, можливо, спробувати впливати спільно, шукати баланс інтересів у різних міжнародних конфліктах - від Близького Сходу до війни рф проти України. Я думаю, що мінімальне завдання виконано", - висловив переконання Фесенко.

Водночас він наголосив, що США та Китай по-різному дивляться на причини війни в Україні, а також нагадав про суттєві розбіжності в позиції щодо припинення війни.

"Та інформація, яка є нині, свідчить, що сторони проговорили українську тему, обмінялися своїми позиціями. Але все залишиться так, як було. Жодних суттєвих змін не відбудеться. Я думаю, що американці попередили Китай, щоб він не продавав, принаймні напряму, зброю рф. Також попередили, що триватимуть так звані вторинні санкції проти китайських компаній, які порушують санкційний режим проти рф. Але це санкції проти окремих компаній, не проти Китаю", - зазначив Фесенко.

За його словами, для України головне, щоб конструктивний діалог між Китаєм і США тривав і між ними не було прямого військового протистояння.

"Саме ризик такого протистояння є поганим сценарієм для нас. Він відповідав би інтересам Росії і точно не в наших інтересах. Зокрема, й тому, що з'явиться нова гаряча точка, яка ще більше відволікатиме увагу США від України. Тому я оцінюю зараз цю зустріч досить позитивно. Але наголошую, вона не стала і не могла стати проривом", - сказав експерт.

Він також зазначив, що було б "наївно очікувати, що США можуть переконати Китай, щоб він став нашим другом і відмовився від росії", оскільки Китай сприймає війну в Україні через призму своєї суперечності зі Сполученими Штатами.

"Але, тим не менш, якщо зберігатиметься нинішня відносно формальна нейтральність Китаю щодо нашої війни з росією, якщо зберігатиметься певна дистанція від росії, не підтримка війни проти України - цього поки що на нинішньому етапі достатньо", - зазначив Фесенко.