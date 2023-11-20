Конгрес США може ухвалити пакет допомоги Україні та Ізраїлю вже до кінця року

Лідери Конгресу США сподіваються до кінця року ухвалити додатковий пакет заходів із надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Амбітні терміни мають на увазі досягнення угоди, що задовольняє запити Міністерства оборони США на фінансування допомоги зонам конфліктів, і одночасне розроблення імміграційного пакету, який не тільки забезпечить ресурси на охорону кордонів, а й міститиме низку змін у політиці, щоб заспокоїти консерваторів і не відштовхнути прогресивних демократів.

Палата представників США, очолювана республіканцями, вже ухвалила законопроєкт про допомогу Ізраїлю, однак він передбачає значні скорочення податкової служби і виключає гуманітарну допомогу - обидва пункти Білий дім і сенатські демократи вважають неприйнятними. Питання полягає в тому, як відбуватиметься наступний етап переговорів.

Лідери Сенату, як республіканці, так і демократи, вважають, що найкращий шлях до розроблення закону, який матиме шанси пройти обидві палати й отримати підпис президента Джо Байдена, найімовірніше, пролягатиме через Сенат, де є можливість для двопартійних переговорів.

Лідер сенатської більшості Чак Шумер дав зрозуміти, що ухвалення додаткової допомоги буде для нього одним із головних пріоритетів у період між Днем подяки та Різдвом.

"Я знаю, що обидві сторони щиро зацікавлені у схваленні допомоги Ізраїлю та Україні, а також у наданні допомоги невинним мирним жителям Гази. Тому я сподіваюся, що ми зможемо дійти згоди, навіть якщо жодна зі сторін не отримає всього, на чому наполягає. Але ми будемо працювати над цим негайно, коли повернемося після Дня подяки", - заявив він.