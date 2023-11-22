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Блогер-порохобот втік з України за підробленою довідкою ВЛК

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Блогер-порохобот втік з України за підробленою довідкою ВЛК

Блогер-порохобот Мирослав Олешко отримав підозру від Служби безпеки України за двома статтями. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що СБУ зібрала докази протиправної діяльності блогера. За матеріалами справи, він незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і займається інформаційно-підривною діяльністю, яка шкодить ЗСУ.

«Встановлено, що Олешко, після підтвердження його придатності до військової служби та виклику до ТЦК, у серпні 2023 року покинув територію України на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії», - йдеться в повідомлені.

Перебуваючи за кордоном, він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії.

Поведінку блогера активно обговорюють у соцмережах.

Так, телеграм-канал «Дежурный» пише, що Олешко називає країну не інакше як «Україна Зеленського», що, на його думку, позбавляє його обов'язку захищати свою країну.

«Кейс цікавий тим, що відображає ставлення значної частини української «еліти» до держави. Ці люди – патріоти не України, а патріоти корита. Поки що вони при владі – вони патріоти. Як тільки їх відсунули від корита – їм стає начхати», - пишуть автори.

Зазначається, що насправді Олешко не один такий. – є питання й до інших чоловіків із оточення Порошенка.

«Де зараз такі як Кононенко чи Гладковський? Чим вони допомогли фронту? Власне, а де дорослі діти самого Порошенка?», - обурюються автори та резюмують, що «Олешко настільки дурний, що висловив вголос те, про що інші мовчать, але навряд чи інші думають інакше».

Відзначимо, що Олешку заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань);
  • ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа).

Санкції статей передбачають до 8 років тюрми.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

СБУ, Олешко
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