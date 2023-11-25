Міненерго: Усі відключення світла, які зараз є в Україні - наслідок погодних проблем або бойових дій

Уже кілька днів українська енергосистема працює з дефіцитом потужностей, який поки що покривається імпортом електроенергії. Ситуація ще не критична. Однак вона може суттєво ускладнитися вже найближчим часом, коли настане стабільна морозна погода. Синоптики прогнозують таку погоду вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У матеріалі використано публічні коментарі держорганів, керівництва енергокомпаній і чиновників, ексклюзивні коментарі експертів.

З третьої декади листопада в Україні почалося зниження температури. Як наслідок - виник дефіцит електроенергії, оскільки споживання суттєво збільшилося і в системі виник дефіцит. У результаті НЕК "Укренерго" довелося залучати аварійну допомогу зі Словаччини, Польщі та Румунії.

Брак електроенергії виникає переважно у вечірній піковий період - з 17.00 до 19.00.

"Ми взяли протягом трьох вечірніх годин, коли споживання найбільше, аварійну допомогу зі Словаччини, Польщі та Румунії. І це допомогло нам сьогодні збалансувати нашу енергосистему", - сказав глава "Укренерго" 22 листопада.

23 листопада, за інформацією Міненерго, через негоду і бойові дії без світла в Україні опинилося 413 населених пунктів. 24 листопада з тих самих причин було знеструмлено вже 635 населених пунктів. Однак планові відключення побутових споживачів поки що не планується.

"Усі відключення світла, які зараз фіксуються в Україні - наслідок погодних проблем, технологічних порушень або бойових дій. Вони усуваються силами аварійних бригад енергетиків", - повідомили в Міненерго.

За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, у п'ятницю, 24 листопада, дефіциту електроенергії не було, у вихідні він теж не прогнозується. Але наступного тижня буде знову складно.

"Може бути дефіцит у системі, коли нам доведеться шукати інструменти, щоб компенсувати нестачу електроенергії. Це може бути як імпорт з Європи, аварійна допомога. Але ми сподіваємося, що аварійність блоків на електростанціях буде меншою і в нас буде більше генерації, щоб покривати споживання", - заявив Кудрицький.

В "Укренерго" кажуть, що в енергосистеми ще є резерви для збільшення обсягів генерації. Однак ситуацію ускладнює те, що через підвищення навантаження в аварійний ремонт було виведено кілька енергоблоків.

В аварійному ремонті перебували сім енергоблоків, чотири вже почали роботу через 6-7 годин після виходу з ладу. За інформацією на 24 листопада, в аварійний ремонт вийшли два блоки ТЕС. Один із них планують повернути в роботу в п'ятницю ввечері, обіцяють у Міненерго.

Коли ремонти повністю завершаться, становище в енергосистемі дещо покращиться. Але аварійні ситуації на енергоблоках теплогенерації - це не якісь виняткові випадки. Вони були і будуть, вважає директор центру "Психея" Геннадій Рябцев.

"Блоки старі і зрозуміло, що немає страховки від поломок. Вони були й раніше досить часто під час опалювального сезону. Але поки такі поломки не критичні", - зазначив Рябцев у коментарі РБК-Україна.

Резерв потужностей поки що є, але він істотно менший, ніж у листопаді минулого року.

"Пройти сезон без графіків відключень можна, але для цього потрібно створити умову для збільшення імпорту електроенергії за ринковою ціною, а не за ціною аварійної допомоги, яка майже в півтора раза вища", - зазначив Рябцев.

При цьому, не варто забувати про раціональне використання електроенергії.

"Таке враження, що на тлі заяв про те, що все добре і всі готові до зими, народ настільки заспокоївся, що перестав думати про економію електроенергії", - зазначив Рябцев.

У Міненерго заявляють, що ситуація наразі контрольована й очікувати відключень електроенергії, тим паче введення графіків її споживання поки що немає підстав.

"Якщо не буде значних обстрілів, не буде значних пошкоджень, зокрема через погодні умови (налипання снігу чи вітру)... не плануємо запроваджувати жодних графіків", - заявила заступник міністра енергетики України Світлани Грінчук.

Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що проблеми, які виникають, цілком очікувані. Зі зниженням температури на 1 градус, нашій енергосистемі потрібно додатково 200 МВт потужностей, але зараз такі обсяги електроенергії взяти ніде.

"Генерації не вистачає. Піковий дефіцит за останні холодні дні у нас був близько 7% від споживання. Це той обсяг, який ще цілком можна перекрити імпортом, а точніше аварійною допомогою. Тому поки температура буде вищою за мінус 8-10 ми будемо більш-менш нормально себе почувати. Проблеми почнуться, коли температура буде нижче мінус 10. Тоді імпортом ми дефіцит не закриємо, навіть якщо не буде обстрілів", - зазначив Харченко в коментарі РБК-Україна.

Поки що росіяни не здійснюють масових атак на об'єкти інфраструктури і основна причина проблем - похолодання. Але точкові руйнування погіршують ситуацію. Буквально днями, зазначив Харченко, було обстріляно одну з вугільних електростанцій на сході України. У результаті було пошкоджено 3 енергоблоки.

Однак, деякі експерти вважають, що однозначно говорити про можливість повтору торішньої ситуації з обстрілами енергосистеми не можна.

"Вважаю, що існує сценарій, за якого в цьому ОЗУ масованих обстрілів енергетичної інфраструктури не буде внаслідок непублічних переговорів КНР і США з представниками Росії щодо припинення війни, а також через загострення внутрішньокланової боротьби в Кремлі", - заявив у коментарі РБК-Україна директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Однак, упевнений експерт, у будь-якому разі слід готуватися до найгіршого сценарію.

Міністр енергетики Герман Галущенко прогнозує, що обстріл енергооб'єктів посилиться після стабілізації температури повітря на мінусовій позначці. Поки що, за прогнозами, стабільні морози можуть початися наступного тижня.

За його словами, морозна погода може посилити негативні ефекти від обстрілів.

"Мороз може додати шкоди від ударів. Я думаю, що вони будуть зосереджуватися на атаках під час стабільних мінусових температур", - заявив міністр.