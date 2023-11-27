Радник президента запевняє, що НБУ не почне друкувати гроші

Нацбанк не почне "друкувати" гроші задля стримування інфляції, оскільки, крім іншого, в України є міжнародні партнери, які забезпечують фінансову підтримку. Дефіцит, який є наразі в Україні, друком грошей неможливо перекрити.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів економіст, радник президента України з економічних питань Олег Устенко.
"Я думаю, все, що стосується інфляції, то такого рівня дефіцит, який є в Україні (а це приблизно близько 30% нашого валового внутрішнього продукту) - ти не можеш його перекривати за рахунок друку коштів. І це розуміють і в Національному банку, і Національний банк ніколи б на це не пішов", - зазначив він.
Устенко впевнений, що цей механізм не буде застосовано в Україні.
"Це неможливо і плюс все ж таки в нас залишаються наші союзники і партнери, які багато разів заявляли з приводу підтримки по всіх напрямках, в тому числі по фінансових. Так, це нервова така ситуація, але впевнений, що вона буде тим чи іншим чином вирішена", - зауважив експерт.
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