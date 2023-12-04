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Конгрес США може ухвалити пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю до кінця року

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Пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю може бути остаточно затверджений у Конгресі США до кінця року.

Про це заявив сенатор-республіканець від штату Оклахома Джеймс Ленкфорд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

При цьому він додав, що значні зміни в імміграційній системі США стануть частиною військової допомоги Україні та Ізраїлю.

"Ми зробимо це все разом", - сказав Ленкфорд.

Адміністрація Байдена запропонувала виділити десятки мільярдів доларів Ізраїлю та Україні на ведення відповідних воєн, а також 14 мільярдів доларів на охорону кордонів. Законодавці Республіканської партії США заявили, що ці кошти мають бути пов'язані зі змінами в імміграційній політиці, наприклад, із системою надання притулку.

"Найголовніше - це можливість зробити все правильно", - сказав Ленкфорд.

Конгрес, Ленкфорд
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