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Обсяг переказів від трудових мігрантів з початком війни значно зменшився

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Річний обсяг грошових переказів до України від трудових мігрантів з початком повномасштабного вторгнення рф зменшився до 10-12 млрд доларів.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» сказав член Ради НБУ Василь Фурман, передає Укрінформ.

"До війни цифри були в межах 12-15 млрд доларів щорічно", - зазначив Фурман.

Після початку повномасштабного вторгнення рф, за його словами, річний обсяг переказів дещо зменшився - до 10-12 млрд доларів.

НБУ, Фурман
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