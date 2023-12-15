Суд зобов’язав стягнути з іноземних постачальників на користь МО України майже мільярд гривень

За три місяці Міжнародний арбітражний суд присудив стягнути на користь Міністерства оборони України з іноземних постачальників суму майже мільярд гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Йдеться про 6 934 936,92 доларів США та 16 472 958,45 євро. Справи розглядалися п'ятьма міжнародними арбітражами у період із вересня.
Зазначається, що спори виникли через непостачання майна, порушення термінів його постачання та якість самого товару.
Суд також постановив, що відсотки річних продовжують нараховуватися щоденно до моменту оплати постачальником своєї заборгованості перед Міністерством оборони України.
Як зазначили у МОУ, за двома контрактами Міністерство юстиції подало позови до швейцарського арбітражу на суму 33 164 788,23 доларів США. Підготовка цих позовів здійснювалася Мін'юстом спільно з Юридичною службою Міністерства оборони України.
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