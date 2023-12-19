Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

У Кабміні прогнозують значне збільшення середньої зарплати в Україні

125

Кабінет Міністрів прогнозує середньомісячну заробітну плату працівників 21 809 гривен у 2024 році, 25 732 гривень у 2025 році, 30 260 гривень у 2026 році. Про це йдеться у постанові №1315 від 15 грудня про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки, передають Українські Новини.

При цьому прогнозується, що середньомісячна зарплата, скоригована на індекс споживчих цін, зросте у 2024 році на 8,5%, у 2025 році – на 8,9%, у 2026 році – на 9,1%.

Також прогнозується що фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців у 2024 році складе 2 346,3 млрд гривень, у 2025 році - 2 316,3 млрд гривень, у 2026 році - 2 710,6 млрд гривень.

Очікується, що кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років у 2024 році складе 12,3 млн осіб, у 2025 році - 12,7 млн осіб, у 2026 році – 13 млн осіб.

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці прогнозується у 2024 році 18,7% до робочої сили відповідного віку, у 2025 році – 17,7%, у 2026 році – 15%.

При цьому прогнозується, що продуктивність праці у 2024 році зросте на 4,2%, у 2025 році – на 3,3%, у 2026 році – на 3,8% до попереднього року.

Кабмін, зарплата
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 19 декабря 2023
Понедельник, 18 декабря 2023
Воскресенье, 17 декабря 2023
Суббота, 16 декабря 2023
Пятница, 15 декабря 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023