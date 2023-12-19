У Кабміні прогнозують значне збільшення середньої зарплати в Україні

Кабінет Міністрів прогнозує середньомісячну заробітну плату працівників 21 809 гривен у 2024 році, 25 732 гривень у 2025 році, 30 260 гривень у 2026 році. Про це йдеться у постанові №1315 від 15 грудня про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки, передають Українські Новини.

При цьому прогнозується, що середньомісячна зарплата, скоригована на індекс споживчих цін, зросте у 2024 році на 8,5%, у 2025 році – на 8,9%, у 2026 році – на 9,1%.

Також прогнозується що фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців у 2024 році складе 2 346,3 млрд гривень, у 2025 році - 2 316,3 млрд гривень, у 2026 році - 2 710,6 млрд гривень.

Очікується, що кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років у 2024 році складе 12,3 млн осіб, у 2025 році - 12,7 млн осіб, у 2026 році – 13 млн осіб.

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці прогнозується у 2024 році 18,7% до робочої сили відповідного віку, у 2025 році – 17,7%, у 2026 році – 15%.

При цьому прогнозується, що продуктивність праці у 2024 році зросте на 4,2%, у 2025 році – на 3,3%, у 2026 році – на 3,8% до попереднього року.