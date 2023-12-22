Білий дім: Переговори в Конгресі щодо надання допомоги Україні рухаються у правильному напрямку

Переговори з республіканцями в Конгресі США, присвячені питанню надання Україні нового пакету допомоги, «рухаються у правильному напрямку».
Таку заяву зробила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.
«Як ви знаєте, цього тижня не буде голосування щодо угоди про безпеку кордонів. Але ми відчуваємо, що все рухається у правильному напрямку – розмови йдуть у правильному напрямку. Це дуже важливо», – наголосила Жан-П'єр.
Вона зазначила, що адміністрація Джо Байдена і надалі працюватиме над виділенням допомоги Україні та спілкуватиметься з конгресменами та сенаторами, щоб якнайшвидше вирішити ситуацію, що виникла.
«Це те, що Конгрес має зробити. Коли ми говоримо про додаткові заходи – у сферах національної чи внутрішньої безпеки – ми погоджуємося, що це екстрені питання. Президент запросив це (допомога Україні – ред.), бо вважає, що це нам потрібне. Нам потрібне фінансування, про яке ми просимо», – заявила представник Білого дому.
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