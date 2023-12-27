Тайвань розширив санкцій проти росії та білорусі

Міністерство економіки Тайваню у вівторок оголосило про розширення переліку товарів, експорт яких до росії та білорусі заборонений через повномасштабне російське вторгнення в Україну, аби запобігти їхньому використанню у військових цілях.
Про це йдеться в повідомленні на сайті тайванського Мінекономіки, пише "Європейська правда".
Відомство заявило, що перелік підсанкційних товарів щодо росії та білорусі розширили "з метою здійснення міжнародного співробітництва та запобігання експорту наших високотехнологічних товарів у військових цілях".
До переліку потрапили обладнання для виробництва напівпровідників, у виробництві яких Тайвань є світовим лідером, а також певні хімічні речовини та медикаменти.
Нові санкції відповідають аналогічним крокам Європейського Союзу, Сполучених Штатів та інших країн, що ґрунтуються на виявлених у російській техніці на полі бою в Україні високотехнологічних компонентах західного виробництва, йдеться в заяві тайванського міністерства.
Тайвань засудив агресію росії проти України та приєднався до інших західних санкцій проти неї. Цей крок на практиці має символічне значення, бо між островом і росією існує лише мінімальна пряма торгівля.
Ситуація в Україні викликала співчуття в населення Тайваню через паралелі з тим, що може статися, якщо Китай вирішить застосувати силу проти невизнаної острівної країни, аби повернути її під свій фактичний контроль.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023