Отримати водійське посвідчення та перереєструвати авто стало значно дорожче

Кабінет міністрів України змінив вартість надання послуг Міністерства внутрішніх справ, зокрема - Територіальних органів із надання сервісних послуг МВС.
Про це стало відомо з Постанови від 27 грудня 2023 р. № 1386.
Згідно з Постановою, яка набере чинності 1 січня 2024 року, зросте вартість наступних послуг:
Нагадаємо, у 2023 році в Україні запровадили декілька нововведень, які стосуються отримання водійських прав. Так, у травні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко говорив про плани влади зменшити кількість сервісних центрів й мінімізувати корупцію під час навчання та складання водійських іспитів.
З 1 червня в деяких регіонах України було запущено проєкт по забезпеченню прозорих умов складання іспитів. Він передбачає оптимізацію екзаменаційної діяльності в областях, запровадження системи онлайн-запису на практичний іспит, а також технічне переоснащення класів та автівок для приймання іспитів.
Крім того, сервісні центри МВС обладнали відеокамерами з аудіозаписом, які фіксують звук та не залишають сліпих зон.
Також у 2023 році скасували обмеження щодо кількості спроб для складання практичного іспиту і затвердили новий порядок, згідно з яким українці отримали можливість складати теоретичний іспит без обов'язкового навчання в автошколі.