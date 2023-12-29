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Отримати водійське посвідчення та перереєструвати авто стало значно дорожче

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Кабінет міністрів України змінив вартість надання послуг Міністерства внутрішніх справ, зокрема - Територіальних органів із надання сервісних послуг МВС.

Про це стало відомо з Постанови від 27 грудня 2023 р. № 1386.

Згідно з Постановою, яка набере чинності 1 січня 2024 року, зросте вартість наступних послуг:

  • Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами — з 26 гривень до 230 гривень;
  • Прийняття теоретичного іспиту — з 13 гривень до 250 гривень;
  • Прийняття практичного іспиту — з 13 гривень до 420 гривень;
  • Реєстрація, перереєстрація колісних т.з. усіх категорій з видачою свідоцтва про реєстрацію або його формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачою або без такої, зняття з обліку транспортного засобу з видачою облікової картки та номерних знаків для разових поїздок — з 200 гривень до 350 гривень.

Нагадаємо, у 2023 році в Україні запровадили декілька нововведень, які стосуються отримання водійських прав. Так, у травні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко говорив про плани влади зменшити кількість сервісних центрів й мінімізувати корупцію під час навчання та складання водійських іспитів.

З 1 червня в деяких регіонах України було запущено проєкт по забезпеченню прозорих умов складання іспитів. Він передбачає оптимізацію екзаменаційної діяльності в областях, запровадження системи онлайн-запису на практичний іспит, а також технічне переоснащення класів та автівок для приймання іспитів.

Крім того, сервісні центри МВС обладнали відеокамерами з аудіозаписом, які фіксують звук та не залишають сліпих зон.

Також у 2023 році скасували обмеження щодо кількості спроб для складання практичного іспиту і затвердили новий порядок, згідно з яким українці отримали можливість складати теоретичний іспит без обов'язкового навчання в автошколі.

МВС, водійське посвідчення
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