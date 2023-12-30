Держдеп: Америка стоїть на боці народу України

Сполучені Штати підтверджують відданість ідеалам свободи, завжди виступатимуть проти тиранії у світі та продовжують стояти на боці народу України, який ціною власних життів протистоїть російській агресії.

Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США у мережі Х після масованого ракетно-повітряного удару рф по українських містах, передає Укрінформ.

«Америка стоятиме на боці свободи сьогодні, завтра й завжди. Америка виступає проти тиранії та гноблення. Америка стоїть на боці народу України», - наголошується в заяві.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у цьому контексті окремо додав, що Сполучені Штати рішуче засуджують жахливі удари росіян по українських містах.

«У той час, як путін продовжує свою жорстоку загарбницьку війну, ми повинні підтримати Україну в її зусиллях із захисту. Конгрес має перейти до дій у новому році»,- зауважив глава американської дипломатії.