Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

Мінцифри: До програми цифрової грамотності залучено 6 млн українців

133

Міністерство цифрової трансформації відзвітувало, що до програми цифрової грамотності залучено 6 млн українців. Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

Згідно з повідомленням, у 2019 році Міністерство цифрової трансформації України визначило однією зі стратегічних цілей залучення 6 мільйонів громадян до програм цифрової грамотності. Очікуваний результат — покращення цифрових навичок українців та збільшення застосування онлайн-інструментів як для роботи, так і для особистого розвитку.

Під час Diia Summit 2023 Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що ціль залучити до програми 6 млн українців досягнута. Згідно з результатом соціологічного дослідження, майже 60% українців володіють базовими та просунутими цифровими навичками — за чотири роки їх частка збільшилася на 12,6% і тепер сягає показників країн ЄС (53,84% населення країн ЄС станом на 2021 рік).

"Дія.Освіта стала нашою точкою входу в систему освіти. Цього року ми досягли цілі — залучити 6 млн осіб до програм із цифрової грамотності. Паралельно почали комплексно займатися трансформацією освіти в кожній ланці — від дитячих садочків до ЗВО. Водночас продовжуємо розвивати проект Дія.Освіта. Це приклад того, як можна реагувати на виклики. У 2023 році платформа теж пройшла новий еволюційний етап та трансформацію. Тепер проект не тільки про цифрові навички, а й про нові знання, які допоможуть зробити крок назустріч новій професії", - сказав Федоров.

У 2023 році Мінцифри запустило оновлену платформу Дія.Освіта, де, окрім контенту про цифрову грамотність, з’явилися 83 нові освітні серіали та 56 симуляторів про актуальні професії — їх можна швидко опанувати та отримати сертифікат, що додається до резюме. Крім цього, Дія.Освіта пропонує пройти профорієнтаційний тест та скласти персоналізовану траєкторію навчання. Весь контент платформи команда готувала з урахуванням Нового міжнародного Порядку денного з навчання дорослих на 2021-2030 роки. Це офіційний документ, затверджений Радою Євросоюзу.

У 2023 році українці отримали 900 000 сертифікатів про завершення освітніх серіалів на платформі Дія.Освіта. Загалом на платформі цього року зареєструвалося 550 000 громадян. Команда також долучила до мережі цифрових хабів 5 000 просторів на базі бібліотек та громадських організацій.

Мінцифри
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 4 января 2024
Вторник, 2 января 2024
Суббота, 30 декабря 2023
Пятница, 29 декабря 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023