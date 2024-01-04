Мінцифри: До програми цифрової грамотності залучено 6 млн українців

Міністерство цифрової трансформації відзвітувало, що до програми цифрової грамотності залучено 6 млн українців. Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

Згідно з повідомленням, у 2019 році Міністерство цифрової трансформації України визначило однією зі стратегічних цілей залучення 6 мільйонів громадян до програм цифрової грамотності. Очікуваний результат — покращення цифрових навичок українців та збільшення застосування онлайн-інструментів як для роботи, так і для особистого розвитку.

Під час Diia Summit 2023 Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що ціль залучити до програми 6 млн українців досягнута. Згідно з результатом соціологічного дослідження, майже 60% українців володіють базовими та просунутими цифровими навичками — за чотири роки їх частка збільшилася на 12,6% і тепер сягає показників країн ЄС (53,84% населення країн ЄС станом на 2021 рік).

"Дія.Освіта стала нашою точкою входу в систему освіти. Цього року ми досягли цілі — залучити 6 млн осіб до програм із цифрової грамотності. Паралельно почали комплексно займатися трансформацією освіти в кожній ланці — від дитячих садочків до ЗВО. Водночас продовжуємо розвивати проект Дія.Освіта. Це приклад того, як можна реагувати на виклики. У 2023 році платформа теж пройшла новий еволюційний етап та трансформацію. Тепер проект не тільки про цифрові навички, а й про нові знання, які допоможуть зробити крок назустріч новій професії", - сказав Федоров.

У 2023 році Мінцифри запустило оновлену платформу Дія.Освіта, де, окрім контенту про цифрову грамотність, з’явилися 83 нові освітні серіали та 56 симуляторів про актуальні професії — їх можна швидко опанувати та отримати сертифікат, що додається до резюме. Крім цього, Дія.Освіта пропонує пройти профорієнтаційний тест та скласти персоналізовану траєкторію навчання. Весь контент платформи команда готувала з урахуванням Нового міжнародного Порядку денного з навчання дорослих на 2021-2030 роки. Це офіційний документ, затверджений Радою Євросоюзу.

У 2023 році українці отримали 900 000 сертифікатів про завершення освітніх серіалів на платформі Дія.Освіта. Загалом на платформі цього року зареєструвалося 550 000 громадян. Команда також долучила до мережі цифрових хабів 5 000 просторів на базі бібліотек та громадських організацій.