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Дев'ять відгуків на одну вакансію: У МО прокоментували набір до війська через сайти працевлаштування

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У міністерстві оборони заявили, що 389 підрозділів Сил безпеки та оборони України розмістили оголошення про 1847 вакансій на профільних сайтах з працевлаштування.

Наприкінці 2023 року Міноборони уклало угоди з чотирма компаніями, які надали безкоштовно свої майданчики та розпочали співпрацю в інтересах поповнення українського війська мотивованими фахівцями. Це Lobby X, Work.ua, robota.ua та OLX Україна.

"Проєкт отримав позитивну реакцію у суспільстві та набирає обертів – люди активно відгукуються на вакансії. Маємо зараз загалом понад 17 500 відгуків. Це в середньому дев'ять відгуків на одну вакансію. Кількість відгуків зростає на всіх майданчиках щотижня", – прокоментувала заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

За її словами, також зростає кількість вакансій від військових частин.

"Прогнозую, що в наступні місяці ми матимемо відчутну позитивну динаміку – йдеться про тисячі залучених людей", — додала заступниця міністра.

Наразі готується до запуску Агентство рекрутингу міністерства оборони України.

У міністерстві нагадують, що рекрутинг – це паралельний процес із мобілізацією, що базується на підписанні контракту до кінця особливого періоду. При цьому людина йде у визначену частину та на визначену посаду, максимально використовуючи свій цивільний досвід. Крім того, контракт має низку переваг щодо соціального забезпечення.

Міноборони
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