У МВС розповіли, скільки авто українці продали через застосунок Дія

За десять днів грудня 2023 року українці через програму «Дія» продали понад 1500 машин.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Так, з 20 по 31 грудня 2023 року було продано 1504 автомобілі.
Загалом минулого року в Україні було проведено 2124280 реєстраційних операцій з транспортними засобами.
«До реєстраційних дій входить здійснення перереєстрації автомобілів, вантажівок, мотоциклів, автобусів. Наприклад: реєстрація нових та завезених з-за кордону транспортних засобів, перереєстрація з одного власника на іншого, лізинг тощо», – сказано в повідомленні.
2023 року на території України вперше було зареєстровано 411 311 транспортних засобів, з них 138 256 нових, придбаних в автосалонах.
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