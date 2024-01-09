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У МВС розповіли, скільки авто українці продали через застосунок Дія

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За десять днів грудня 2023 року українці через програму «Дія» продали понад 1500 машин.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Так, з 20 по 31 грудня 2023 року було продано 1504 автомобілі.

Загалом минулого року в Україні було проведено 2124280 реєстраційних операцій з транспортними засобами.

«До реєстраційних дій входить здійснення перереєстрації автомобілів, вантажівок, мотоциклів, автобусів. Наприклад: реєстрація нових та завезених з-за кордону транспортних засобів, перереєстрація з одного власника на іншого, лізинг тощо», – сказано в повідомленні.

2023 року на території України вперше було зареєстровано 411 311 транспортних засобів, з них 138 256 нових, придбаних в автосалонах.

МВС, Дія
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