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Кубраков: Перші 10 українських сімей отримали компенсації за зруйноване житло

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Перші 10 українських сімей, житло яких було зруйноване внаслідок російських обстрілів, вже отримали компенсації та успішно використали їх для придбання нової нерухомості. Постраждалі родини обрали як квартири, так і житлові будинки.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, кількість поданих та опрацьованих заявок зростає щодня, а також укладаються нові угоди купівлі-продажу. Зараз для постраждалим родинам доступно 677 нотаріусів, які можуть проводити угоди з використанням житлових сертифікатів.

"Важливо! Людина вільна у виборі регіону, де вона може придбати нову нерухомість, а також у типі нерухомості. Це може бути квартира, будинок або інвестиція в житло. Тож у випадку, якщо хтось нав'язує вам – забудовника, девелопера або іншого продавця нерухомості, наполягає на зверненні до конкретного нотаріуса або якогось посередника – негайно звертайтеся до гарячої лінії з питань запобігання корупції Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури", - написав Кубраков.

Він додав, що в той же час продовжуються виплати державної грошової допомоги для термінових та капітальних ремонтів. Понад 35 тисяч сімей вже отримали більше 3 мільярдів гривень для придбання будівельних матеріалів або послуг.

Для отримання житлового сертифікату чи державної грошової допомоги за програмою "е-Відновлення" необхідно подати інформаційне повідомлення через застосунок або портал Дія, а також через Центри надання адміністративних послуг. Після цього очікувати комісію органу місцевого самоврядування, яка визначить розмір виплати на основі пошкоджень та руйнувань за спеціальною формулою чи чек-листом.

Наступним етапом програми будуть виплати для тих, хто планує відновлення будинку на власній земельній ділянці, і це очікується у найближчі 2 місяці.

Кубраков
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