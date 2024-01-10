Кубраков: Перші 10 українських сімей отримали компенсації за зруйноване житло

Перші 10 українських сімей, житло яких було зруйноване внаслідок російських обстрілів, вже отримали компенсації та успішно використали їх для придбання нової нерухомості. Постраждалі родини обрали як квартири, так і житлові будинки.
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
За його словами, кількість поданих та опрацьованих заявок зростає щодня, а також укладаються нові угоди купівлі-продажу. Зараз для постраждалим родинам доступно 677 нотаріусів, які можуть проводити угоди з використанням житлових сертифікатів.
"Важливо! Людина вільна у виборі регіону, де вона може придбати нову нерухомість, а також у типі нерухомості. Це може бути квартира, будинок або інвестиція в житло. Тож у випадку, якщо хтось нав'язує вам – забудовника, девелопера або іншого продавця нерухомості, наполягає на зверненні до конкретного нотаріуса або якогось посередника – негайно звертайтеся до гарячої лінії з питань запобігання корупції Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури", - написав Кубраков.
Він додав, що в той же час продовжуються виплати державної грошової допомоги для термінових та капітальних ремонтів. Понад 35 тисяч сімей вже отримали більше 3 мільярдів гривень для придбання будівельних матеріалів або послуг.
Для отримання житлового сертифікату чи державної грошової допомоги за програмою "е-Відновлення" необхідно подати інформаційне повідомлення через застосунок або портал Дія, а також через Центри надання адміністративних послуг. Після цього очікувати комісію органу місцевого самоврядування, яка визначить розмір виплати на основі пошкоджень та руйнувань за спеціальною формулою чи чек-листом.
Наступним етапом програми будуть виплати для тих, хто планує відновлення будинку на власній земельній ділянці, і це очікується у найближчі 2 місяці.
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