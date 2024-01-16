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У найбільшому російському НПЗ вийшло з ладу імпортне обладнання, яке неможливо швидко замінити через санкції

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Один з найбільших російських нафтопереробних заводів ЛукОйл - Нижегороднефтеоргсинтез - змушений був зменшити виробництво бензину приблизно вдвічі через вихід з ладу імпортного обладнання, яке неможливо швидко замінити через санкції. Про це з посиланням на власні джерела пише російське видання Комерсант.

Повідомляється, що одну з двох установок каталітичного крекінгу, ключових для виробництва високооктанового бензину, зупинили 4 січня.

Аварію в компанії назвали "інцидентом на технологічній установці".Співрозмовники видання стверджують, що ЛукОйл сподівається завершити ремонт устаткування до весни.

Зазначається, що на Нижньогородському НПЗ є дві установки каталітичного крекінгу, введені в експлуатацію відповідно у 2010 та 2015 роках. Вийшла з ладу та, що встановлена раніше. Інша ламалася наприкінці грудня минулого року, але її зуміли перезапустити на меншій потужності.

Повідомляється також, що аварія на Нижньогородському НПЗ стала першим відомим випадком, коли дефіцит обладнання через санкції може призвести до випадання виробництва значного обсягу високооктанового пального.

Цей НПЗ важливий задля забезпечення московського регіону, який споживає близько 30% бензину у росії. Зокрема, до москви бензин із Нижньогородського НПЗ постачали спеціально збудованим трубопроводом. За підсумками 2022 року, Нижньогородський НПЗ переробив близько 15 млн тонн нафти - приблизно 5% від загальної переробки в росії.

Джерела видання додають, що ЛукОйл з 10 січня призупинив продаж АІ-95 на російській біржі, і його вартість зросла.

російське видання Інтерфакс, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що російський уряд розглядає можливість запровадження заборони на експорт бензину після зупинки однієї із установок на НПЗ ЛукОйлу.

Зазначається також, що в російському міненерго наголосили, що потреби внутрішнього ринку будуть задоволені завдяки зменшенню поставок в експортному напрямку та переорієнтації наявних ресурсів інших учасників ринку.

Джерела Інтерфаксу повідомили, що ЛукОйл попросив у міненерго скоригувати графік виробництва нафтопродуктів компанією, а також обсяги біржових продажів, а сам ЛукОйл уже припинив експорт бензинів для того, щоб направити обсяги на внутрішній ринок.

Співрозмовники агентства розповідають, що знову обговорюється варіант тимчасової заборони експорту бензинів.

НПЗ, ЛукОйл
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