Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

НАЗК закликає депутатів доопрацювати законопроєкт про доброчесне лобіювання з метою прийняття дієвого закону

161

Національне агентство закликає народних депутатів доопрацювати проєкт Закону "Про доброчесне лобіювання", аби той відповідав міжнародним стандартам.

Про це з посиланням на НАЗК, пише УНН.

У відомстві розповіли, що сьогодні, 24 січня, відбулося чергове засідання робочої групи в Комітеті Верховної Ради України (ВРУ) з питань правової політики. В межах засідання було опрацьовано проєкт Закону "Про доброчесне лобіювання" (реєстр. № 10337).

У НАЗК підкреслили, що народні депутати можуть подати правки до проєкту Закону.

«Національне агентство закликає народних депутатів доопрацювати проєкт закону з метою прийняття збалансованого та дієвого закону, який буде відповідати найкращим міжнародним практикам та стандартам. Спільними зусиллями ми повинні досягти поставленої мети - побудови системи прозорих та доброчесних впливів, та подолання корупції в Україні», - зазначила Анастасія Зернова, керівниця Відділу організації роботи із зацікавленими сторонами та забезпечення прийняття актів антикорупційної політики НАЗК.

У НАЗК нагадали, що з 2022 агентство напрацювало законодавчі пропозиції та експертну базу, а також проаналізувало найкращі міжнародні практики щодо формування інституту доброчесного лобіювання в Україні.

Зазначається, що відповідно до п. 3 Плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами), НАЗК є відповідальним за розроблення та супроводження у ВРУ законопроєкту про лобіювання.

«Законодавче врегулювання процесів лобіювання передбачено Державною антикорупційною програмою на 2023 –2025 роки, рекомендаціями Групи держав проти корупції GRECO та Європейської Комісії», - підкреслили в НАЗК.

Також в агентстві зауважили, що прийняття закону щодо врегулювання лобіювання стає особливо важливим в рамках повоєнного відновлення України, особливо під час надходження іноземних інвестицій для відбудови.

НАЗК
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 25 января 2024
Среда, 24 января 2024
Вторник, 23 января 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023