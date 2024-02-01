НАЗК розпочало проведення повних перевірок декларацій за новим ризик-орієнтованим підходом

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) протягом січня 2024 року розпочало проведення перших 123 повних перевірок декларацій, які відібрані за новим ризик-орієнтованим підходом. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Наразі перевіряються декларації, серед яких подані:
Це означає, що відібрані на повну перевірку декларації за 2021 та 2022 звітні періоди пройшли логічний та арифметичний контроль (ЛАК) та отримали найвищий показник рейтингу ризику на дату їхнього відбору.
Повідомлення про початок перевірки декларанти отримали в особистому кабінеті в Реєстрі декларацій.
«Звертаємо увагу, що рейтинг ризику декларацій наразі є динамічним у зв’язку з тим, що кампанія декларування триває. Разом з тим, орієнтовно вже у березні 2024 року сталий рейтинг ризику буде сформований щодо декларацій за 2021-2022 звітні періоди.
Наголошуємо, що початок повної перевірки не свідчить про вчинення декларантом корупційного чи пов’язаного з корупцією злочину. Результати перевірки будуть відомі протягом двох-трьох місяців», – йдеться у повідомленні.
У разі виявлення за результатом перевірки порушень НАЗК вживатиме заходів щодо притягнення особи до встановленої законом відповідальності. За наявності підстав скеровуватиме матеріали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для розв'язання питання про конфіскацію необґрунтованих активів.