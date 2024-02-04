Кубраков: Через морський коридор Україна експортувала майже 20 млн тонн продукції

Створений ВМС ЗСУ Український морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 20 млн тонн продукції, зокрема 14,3 млн тонн агропродукції, повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури з посиланням на дані віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова.

"За півроку роботи українського коридору з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу", - ідеться в повідомленні Міністерства у фейсбуці у суботу.

У січні з портів Великої Одеси було експортовано 6,3 млн тонн, що майже дорівнює довоєнному рівню, зазначається в повідомленні.

Очікується підхід ще 104 суден, які мають вивезти понад 3 млн тонн вантажів.

Раніше повідомлялося, що експорт Українським морським коридором сягнув 15 млн тонн. Експорт новим Українським коридором у вересні-листопаді становив 6,08 млн тонн: у вересні - 0,28 млн тонн, у жовтні - 2 млн тонн і в листопаді - 3,8 млн тонн. Міністерство прогнозувало, що в грудні експорт може сягнути 5 млн тонн, однак, з огляду на слова Кубракова, у грудні він був близький до 7 млн тонн.

Зазначалося, що в листопаді кількість суден збільшилася до 110 із 52 у жовтні та 5 у вересні, а сумарно за три місяці становила 167.

У Чорноморській зерновій ініціативі (BSGI), що діяла раніше, пікові проходження суден становили 176-180 на місяць у вересні-жовтні-2022, а експорт - 3,8-4,2 млн тонн на місяць.