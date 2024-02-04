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Кубраков: Через морський коридор Україна експортувала майже 20 млн тонн продукції

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Створений ВМС ЗСУ Український морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 20 млн тонн продукції, зокрема 14,3 млн тонн агропродукції, повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури з посиланням на дані віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова.

"За півроку роботи українського коридору з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу", - ідеться в повідомленні Міністерства у фейсбуці у суботу.

У січні з портів Великої Одеси було експортовано 6,3 млн тонн, що майже дорівнює довоєнному рівню, зазначається в повідомленні.

Очікується підхід ще 104 суден, які мають вивезти понад 3 млн тонн вантажів.

Раніше повідомлялося, що експорт Українським морським коридором сягнув 15 млн тонн. Експорт новим Українським коридором у вересні-листопаді становив 6,08 млн тонн: у вересні - 0,28 млн тонн, у жовтні - 2 млн тонн і в листопаді - 3,8 млн тонн. Міністерство прогнозувало, що в грудні експорт може сягнути 5 млн тонн, однак, з огляду на слова Кубракова, у грудні він був близький до 7 млн тонн.

Зазначалося, що в листопаді кількість суден збільшилася до 110 із 52 у жовтні та 5 у вересні, а сумарно за три місяці становила 167.

У Чорноморській зерновій ініціативі (BSGI), що діяла раніше, пікові проходження суден становили 176-180 на місяць у вересні-жовтні-2022, а експорт - 3,8-4,2 млн тонн на місяць.

Кубраков
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