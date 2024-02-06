В Україні відбудуться перші державні закупівлі для Міноборони за новою моделлю

В Україні відбудуться перші державні закупівлі за новою моделлю. "‎Державний оператор тилу"‎ оголосив тендери на харчування. Постачання харчування стартує з квітня.

Про це повідомило Міністерство оборони.

"Тендери оголошені в системі Prozorro на постачання в 11 секторів. Кожен сектор складається з обов’язкових і додаткових областей, які можуть бути закріплені за декількома постачальниками одночасно для мінімізації ризиків та забезпечення безперервності постачання", - зазначили у міністерстві.

У Міноборони нагадали, що раніше правила закупівель (власне закупівлі та контроль закупівельного процесу і якості) були зосереджені безпосередньо в одному департаменті відомства, що створювало корупційні ризики. Після низки перевірок цей департамент розформували, а його функції розділили між різними структурами.