В Україні відбудуться перші державні закупівлі для Міноборони за новою моделлю

В Україні відбудуться перші державні закупівлі за новою моделлю. "Державний оператор тилу" оголосив тендери на харчування. Постачання харчування стартує з квітня.
Про це повідомило Міністерство оборони.
"Тендери оголошені в системі Prozorro на постачання в 11 секторів. Кожен сектор складається з обов’язкових і додаткових областей, які можуть бути закріплені за декількома постачальниками одночасно для мінімізації ризиків та забезпечення безперервності постачання", - зазначили у міністерстві.
У Міноборони нагадали, що раніше правила закупівель (власне закупівлі та контроль закупівельного процесу і якості) були зосереджені безпосередньо в одному департаменті відомства, що створювало корупційні ризики. Після низки перевірок цей департамент розформували, а його функції розділили між різними структурами.
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