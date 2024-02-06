Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

В Україні відбудуться перші державні закупівлі для Міноборони за новою моделлю

158

В Україні відбудуться перші державні закупівлі за новою моделлю. "‎Державний оператор тилу"‎ оголосив тендери на харчування. Постачання харчування стартує з квітня.

Про це повідомило Міністерство оборони.

"Тендери оголошені в системі Prozorro на постачання в 11 секторів. Кожен сектор складається з обов’язкових і додаткових областей, які можуть бути закріплені за декількома постачальниками одночасно для мінімізації ризиків та забезпечення безперервності постачання", - зазначили у міністерстві.

У Міноборони нагадали, що раніше правила закупівель (власне закупівлі та контроль закупівельного процесу і якості) були зосереджені безпосередньо в одному департаменті відомства, що створювало корупційні ризики. Після низки перевірок цей департамент розформували, а його функції розділили між різними структурами.

Міноборони
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 6 февраля 2024
Понедельник, 5 февраля 2024
Воскресенье, 4 февраля 2024
Суббота, 3 февраля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023