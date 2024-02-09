НАЗК: До списку спонсорів війни додали американського виробника вогнетривких виробів

До списку спонсорів війни додали американського виробника вогнетривких виробів Allied Mineral Products, LLC. Компанія продовжує працювати в рф і пов'язана з виробництвом "шахедів". Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зазначається, що компанія продовжує працювати у рф, утримувати там свої виробничі потужності та платити податки на сотні тисяч доларів до бюджету агресора.

Зазначається, що Allied Mineral Products, LLC у росії представлена ТОВ "Аллайд мінерал продактс рус". У 2022 році вона сплатила податків до бюджету росії на 772 тисячі доларів. А з квітня 2022 року компанія імпортувала у рф продукції загальною вартістю 3,5 млн доларів.

Крім того, що компанія продовжує працювати у рф, виробництво ТОВ "Аллайд мінерал продактс рус" розташоване в спеціальній економічній зоні Алабуга (Татарстан). Це спеціальна економічна зона, яка є кластером для виробництва дронів Shahed-136.

"Будь-яке підприємство, розташоване в межах Алабуги, потенційно може бути залучене до виготовлення військової продукції або матеріалів для неї", - зазначає НАЗК.

Як повідомляється, наявність американського виробника Allied Mineral Products в Алабузі та регулярне постачання товарів у цей регіон також відіграють ключову роль у підтримці виробничих процесів у ВЕЗ Алабуга. Від початку повномасштабного вторгнення рф, компанія Allied Mineral Products Rus імпортувала 13 тонн продукції (402 транзакції), частину з якої можуть використовувати для виробництва дронів.

Серед товарів фігурує "муліт", який використовується як для виробництва вогнетривких матеріалів та підходить для використання у високошвидкісних мікросхемах мікроелектроніки.