Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

НАЗК: До списку спонсорів війни додали американського виробника вогнетривких виробів

157

До списку спонсорів війни додали американського виробника вогнетривких виробів Allied Mineral Products, LLC. Компанія продовжує працювати в рф і пов'язана з виробництвом "шахедів". Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зазначається, що компанія продовжує працювати у рф, утримувати там свої виробничі потужності та платити податки на сотні тисяч доларів до бюджету агресора.

Зазначається, що Allied Mineral Products, LLC у росії представлена ТОВ "Аллайд мінерал продактс рус". У 2022 році вона сплатила податків до бюджету росії на 772 тисячі доларів. А з квітня 2022 року компанія імпортувала у рф продукції загальною вартістю 3,5 млн доларів.

Крім того, що компанія продовжує працювати у рф, виробництво ТОВ "Аллайд мінерал продактс рус" розташоване в спеціальній економічній зоні Алабуга (Татарстан). Це спеціальна економічна зона, яка є кластером для виробництва дронів Shahed-136.

"Будь-яке підприємство, розташоване в межах Алабуги, потенційно може бути залучене до виготовлення військової продукції або матеріалів для неї", - зазначає НАЗК.

Як повідомляється, наявність американського виробника Allied Mineral Products в Алабузі та регулярне постачання товарів у цей регіон також відіграють ключову роль у підтримці виробничих процесів у ВЕЗ Алабуга. Від початку повномасштабного вторгнення рф, компанія Allied Mineral Products Rus імпортувала 13 тонн продукції (402 транзакції), частину з якої можуть використовувати для виробництва дронів.

Серед товарів фігурує "муліт", який використовується як для виробництва вогнетривких матеріалів та підходить для використання у високошвидкісних мікросхемах мікроелектроніки.

НАЗК, Allied Mineral Products
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 9 февраля 2024
Четверг, 8 февраля 2024
Среда, 7 февраля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023