МВС: США передали пакет технічної допомоги українським слідчим підрозділам

США передали Україні новий пакет технічної допомоги слідчим підрозділам, до якого увійшли 66 автомобілів, 250 дронів, 9 систем 3D наземного лазерного сканування з програмним забезпеченням і ДНК-лабораторії, повідомила пресслужба МВС.

"Працівники поліції пройшли відповідне навчання з підготовки фахівців-криміналістів для роботи з такими швидкісними лабораторіями зі встановлення ДНК-профілю. Уже є результативні кейси зі встановлення осіб, які загинули внаслідок ракетних ударів рф по наших містах", - заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Міністр зазначив, що застосування переданої техніки дасть змогу якісно і швидко фіксувати всі злочини росії. Приміром, лабораторії швидкісної установки ДНК-профілю людини ANDE 6C дають змогу встановити ДНК-профіль за півтори години.

Зазначається, що передана технічна допомога буде відправлена насамперед у прифронтові регіони, які щодня перебувають під ворожим вогнем.

У церемонії передачі пакета допомоги також брали участь Клименко та посол США в Україні Бріджит Брінк. Зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну США передали органам системи МВС допомоги більш ніж на $287 млн.