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AP: США засуджують відступ від демократії в Угорщині

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Американські сенатори представлять у Конгресі двопартійну резолюцію із засудженням відступ від демократії в Угорщині. Вони також закликають Будапешт зняти блокування вступу Швеції до НАТО. Про це повідомляє AP.

Демократ Джин Шахін та республіканець Том Тілліс готуються представити двопартійну резолюцію, що засуджує відступ від демократії в Угорщині.

Сенатори відзначають "важливу роль, яку Угорщина може відігравати в європейській та трансатлантичній безпеці", але вказують на те, що вона не дотрималася своїх попередніх обіцянок не бути останнім членом НАТО, який ратифікує членство Швеції в Альянсі.

"Угорщина не приєдналася до всіх інших країн-членів НАТО у схваленні вступу Швеції до НАТО... та поставила під загрозу трансатлантичну безпеку в ключовий момент для миру й стабільності в Європі", - мовиться в документі.

У резолюції акож критикується угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан за втручання в угорські медіа, обмеження громадянських свобод та намагання придушити інодумців.

США, Будапешт, Угорщина
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