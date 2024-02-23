У США прокоментували, чи допомагатимуть Україні просувати Формулу миру

Державний департамент США підтвердив плани американської сторони долучитися до Глобального саміту миру у Швейцарії, який має зосередитися на обговоренні запропонованої Україною Формули миру.
Про це сказала в четвер у Вашингтоні у відповідь на запитання Укрінформу перша заступниця помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії посол Юрі Кім.
«Що стосується (міжнародних обговорень – ред.) Формули миру, ми брали участь від самого початку, і ми будемо присутні й надалі», - зауважила представниця Держдепу.
Таким чином вона прокоментувала запитання, чи планують Сполучені Штати участь у Глобальному саміті миру та чи допомагатимуть вони Україні просувати Формулу миру.
Водночас представниця Держдепартаменту не уточнила, на якому рівні планується участь американської делегації.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023